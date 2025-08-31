Dzisiaj w nocy na trasie S17 w miejscowości Sieprawice doszło do tragicznego wypadku. Kilka minut po północy kierujący samochodem ciężarowym potrącił dwóch mężczyzn w wieku 49 i 28 lat, którzy na pasie awaryjnym wymieniali koło w busie. Niestety, obaj zginęli na miejscu. Kierowca ciężarówki został zatrzymany.

Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy (30/31 sierpnia) na drodze ekspresowej S17 w kierunku Warszawy w miejscowości Sieprawice. Z ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że dwóch mężczyzn w wieku 49 i 28 lat wymieniało koło w swoim pojeździe. Niestety w pewnym momencie potrącił ich samochód ciężarowy, którym kierował 28- letni obywatel Ukrainy.

Mężczyźni mieli na sobie kamizelki odblaskowe, miejsce było również oznaczone trójkątem ostrzegawczym. Media informują, że ofiary to ojciec i syn. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności, które doprowadziły do tragedii.

Funkcjonariusze ustalili, że 28- latek w chwili zdarzenia był trzeźwy. Mężczyznę zatrzymano. Na miejscu wypadku prowadzono czynności pod nadzorem prokuratora. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą ustalane podczas prowadzonego postępowania.

