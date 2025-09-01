Sławomir Mentzen zamieścił wpis w serwisie „X”. Uderzył w nim w Prawo i Sprawiedliwość, partię na czele której stoi Jarosław Kaczyński.

Od jakiegoś czasu dochodzi do tarć na linii Konfederacja PiS. A to Mentzen nazwał Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”, a to Kaczyński stwierdził, że celem Konfederacji jest uprzywilejowanie grupy o wysokich dochodach, podczas gdy inni żyliby w biedzie.

Teraz głos zabrał lider Konfederacji, który zamieścił wpis w serwisie „X”. Uderzył w nim bezpośrednio w PiS wskazując różnice między partią Jarosława Kaczyńskiego a Konfederacją. Padły przy tym dość mocne słowa.

– PiS znowu zauważył, że ma inne poglądy niż my. No oczywiście! PiS podnosił i komplikował podatki, sprowadził do Polski setki tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich, jest sługą narodu ukraińskiego, zgodził się na Zielony Ład, komplikuje przepisy i zwiększa biurokrację – napisał Mentzen na swoim profilu społecznościowym.

– Konfederacja chce niskich i prostych podatków, nie chcemy żadnej masowej imigracji, chcemy asertywnego traktowania Ukrainy, odrzucenia Zielonego Ładu, prostych przepisów i wolności. Nie jesteśmy tacy sami! – zakończył Mentzen.

