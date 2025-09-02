Już 3 września dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim. Okazuje się, że Prezydent USA przygotował na tę okoliczność niespodziankę.

– Prezydent Karol Nawrocki (…) złoży wizytę roboczą w Stanach Zjednoczonych, spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Amerykański przywódca powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego – podała w oficjalnych komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Co ciekawe, współpracownicy Donalda Trumpa zadbali też o niespodziankę dla Nawrockiego. Będzie nią… pokaz lotniczy. – Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej. Donald Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację; również Karol Nawrocki przedstawi delegację polską amerykańskiemu przywódcy. Zaplanowano też pokaz lotniczy – zapowiadają przedstawiciele administracji prezydenta Nawrockiego.

Spotkanie prezydentów odbędzie się w Gabinecie Owalnym o godz. 11:25, a następnie o 12:00 zaplanowano rozmowy plenarne Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa podczas roboczego śniadania.

Prezydent Nawrocki złoży też wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington podczas ceremonii zaplanowanej na godz. 16:15.

Głównym tematem rozmów Trumpa i Nawrockiego ma być bezpieczeństwo regionalne oraz zaangażowanie USA w tym wymiarze. Z perspektywy Polski ma to rzecz jasna ogromne znaczenie.

Przeczytaj również: