Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w szkole podstawowej w Wolanowie. Po zakończeniu uroczystości wdał się w nietypową rozmowę z uczniami.

Tuż po uroczystościach uczniowie zaprosili Prezydenta RP wraz z małżonką, Martą Nawrocką, do udziału w kręconym przez nich platformę Tik Tok filmiku. Podczas nagrania padło nietypowe pytanie.

Okazało się bowiem, że jeden z uczniów zaprosił Karola Nawrockiego na kebab. Zapytał przy tym, ile „lajków” musi znaleźć się pod filmem, by Prezydent RP przyjechał do Wolanowa jeszcze raz i zjadł kebab z młodzieżą.

Nawrocki dopytywał czy w Wolanowie można zjeść dobry kebab. Uczniowie odpowiedzieli, że bez dwóch zdań tak. – Wołowy czy drobiowy? – pytał Prezydent RP, a uczniowie odparli, że „mieszany”. – A sos? – dopytywał Nawrocki i podkreślił, że on sam je wyłącznie z ostrym – Ostry też może być – odpowiedział chłopak. – To przyjadę – powiedział Prezydent RP.

Nagranie z Nawrockim oraz uczniami z Wolanowa odbiło się szerokim echem w sieci. Udostępnia je coraz więcej internautów, którzy podkreślają sprawność Prezydenta RP w kontekście kreowania swojego wizerunku.

Co za kocur xDDD



I tylko sos ostry :V 🫣pic.twitter.com/raTWtgXliI — Jan Molski 🇵🇱 (@JanMolskiIII) September 1, 2025

Przeczytaj również: