Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wskazuje, że Koalicja Obywatelska nieznacznie umocniła pozycję. Jednocześnie to kolejny sondaż, który potwierdza notowania partii Grzegorza Brauna powyżej progu wyborczego.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby KO z wynikiem 32,53 proc. głosów. To więcej o 1,41 pkt. proc. względem tego, co wskazywał sondaż w poprzednim miesiącu.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 29,91 proc. Ugrupowanie pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego od ostatniego sondażu straciło 2,95 pkt. proc.

Trzecia lokata niezmiennie należy do Konfederacji, która może liczyć na 13,23 proc. głosów (to wzrost o 1,42 pp.). Na Lewicę zagłosowało 7,34 proc. wyborców (wzrost o 0,66 pp.).

To kolejny sondaż, który potwierdza, że swoją reprezentację do Sejmu wprowadziłaby również partia Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej uzyskała w badaniu 6,16 proc. poparcia (spadek o 0,5 pp.). W Sejmie znalazłaby się jeszcze Partia Razem z poparciem 5,46 proc. głosów (wzrost o 0,92 pkt. proc.).

Pod progiem wyborczym znalazłaby się Polska 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na 3,61 proc. poparcia (spadek o 0,53 pp.). Polskie Stronnictwo Ludowe z kolei zdobyło 1,37 proc. głosów ankietowanych (spadek o 0,23 pp.).

