Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osiem osób podejrzanych o przygotowywanie dywersji na terytorium Polski.
„ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji” – poinformował we wtorek rano Tusk. „Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne” – dodał szef rządu.
Krótki i lakoniczny wpis premiera nieco rozwinął minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wyjaśnił, że zatrzymania dotyczą osób, które prowadziły działania zmierzające do organizacji aktów dywersji.
„Sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków” – wyjaśnia Siemoniak.
„ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą” – dodano.
Źr. X