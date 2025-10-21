Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osiem osób podejrzanych o przygotowywanie dywersji na terytorium Polski.

„ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji” – poinformował we wtorek rano Tusk. „Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne” – dodał szef rządu.

ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025

Krótki i lakoniczny wpis premiera nieco rozwinął minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wyjaśnił, że zatrzymania dotyczą osób, które prowadziły działania zmierzające do organizacji aktów dywersji.

„Sprawy, o których pisze premier Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków” – wyjaśnia Siemoniak.

Sprawy, o których pisze premier @donaldtusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą. https://t.co/mZmZERqVpS — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 21, 2025

„ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą” – dodano.

Przeczytaj również:

Źr. X