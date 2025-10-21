Była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda wraca na rynek pracy. Według ustaleń mediów, obejmie stanowisko doradczyni prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego.

Agata Kornhauser-Duda, znana z dyskretnego pełnienia roli Pierwszej Damy w latach 2015–2025, zakończyła swój pobyt w Pałacu Prezydenckim wraz z końcem kadencji męża. Przed objęciem tej funkcji pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w prestiżowym II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Tam przez blisko dwie dekady (od 1998 do 2015 roku) kształtowała umysły młodych ludzi, co stało się fundamentem jej publicznej aktywności.

Teraz, po pięciu latach przerwy, wraca do świata finansów i polityki monetarnej. Jak podają źródła zbliżone do NBP, jej nowa pozycja będzie polegać na wsparciu prezesa Glapińskiego w kluczowych kwestiach strategicznych. Szczegóły zakresu obowiązków nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione, ale obecność nazwiska Kornhauser-Dudy w wewnętrznej bazie danych banku centralnego potwierdza te doniesienia. Biuro prasowe NBP nie skomentowało sprawy, co tylko podsyca spekulacje.

Szerokie zmiany w NBP: Nie tylko Pierwsza Dama

Zatrudnienie Agaty Kornhauser-Dudy to część szerszego trendu obsadzania stanowisk w NBP przez osoby z otoczenia byłego prezydenta. Równolegle Andrzej Dera, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, ma zostać doradcą w departamencie prawnym instytucji. Te nominacje rodzą pytania o ciągłość kadrową i ewentualne konflikty interesów w kluczowym organie odpowiedzialnym za stabilność złotego.

Również sam Andrzej Duda nie próżnuje po opuszczeniu urzędu. Od października bieżącego roku pełni funkcję członka rady nadzorczej fintechowej firmy Zen.com, specjalizującej się w usługach płatniczych. W swoim wpisie na platformie społecznościowej były prezydent podkreślił: „Wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej”. Przedstawiciele Zen.com zapewnili, że rola Dudy ma charakter czysto instytucjonalny i apolityczny, choć szczegóły wynagrodzenia pozostają poufne.

