W obliczu rosnących napięć międzynarodowych, Polska wysłała jasny sygnał do Kremla dotyczący ewentualnego przelotu Władimira Putina przez polską przestrzeń powietrzną. Szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski, ostrzegł, że niezależny sąd mógłby nakazać zatrzymanie samolotu rosyjskiego prezydenta, co wywołało ostrą reakcję ze strony Siergieja Ławrowa.

Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych Polski, wypowiedział się na ten temat w audycji Radia Rodzina. Podkreślił, że Polska nie może zagwarantować bezpieczeństwa lotu Putina nad swoim terytorium ze względu na nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w 2023 roku. Nakaz dotyczy podejrzeń o zbrodnie wojenne w związku z inwazją na Ukrainę.

„Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże polskiemu rządowi zatrzymać samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, który znalazłby się w polskiej przestrzeni, celem doprowadzenia podejrzanego przed Międzynarodowy Trybunał Karny” – stwierdził Sikorski. To ostrzeżenie padło w kontekście doniesień medialnych o możliwej trasie lotu Putina do Budapesztu, gdzie miałby spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według Sikorskiego, jedna z opcji zakłada przelot nad Polską, co mogłoby skutkować interwencją sił powietrznych.

Reakcja Moskwy była natychmiastowa i ostra. Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, oskarżył Polskę o gotowość do popełnienia aktów terrorystycznych. „Polacy są teraz gotowi sami dokonać aktów terrorystycznych. Słyszałem, jak pan Sikorski groził, że bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina w polskiej przestrzeni powietrznej nie będzie zagwarantowane” – powiedział Ławrow.

Ławrow powiązał wypowiedź Sikorskiego z wcześniejszą decyzją polskiego sądu, który odmówił ekstradycji podejrzanego o wysadzenie Nord Stream do Niemiec, nazywając to „wymownym przypadkiem”. Z rosyjskiej perspektywy, słowa polskiego ministra to prowokacja, która może zaostrzyć relacje dwustronne. Agencja TASS cytowała Ławrowa, podkreślając, że takie groźby ujawniają „terrorystyczne skłonności” Warszawy.

