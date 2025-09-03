Prezydent Karol Nawrocki przybył do USA. Przed Białym Domem przywitał go prezydent USA Donald Trump. Amerykanie wykonali wyjątkowy gest. Chodzi o wojskowe myśliwce, które pojawiły się na niebie w momencie przybycia polskiego prezydenta.

W środę, 3 września, prezydent Karol Nawrocki przybył do Białego Domu na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Amerykański polityk osobiście wyszedł przywitać swojego gościa.

Komentatorzy zwracają uwagę, że Trump powitał go spokojnym uściskiem dłoni, po którym nie zabrakło uprzejmego uśmiechu i subtelnego poklepania po ramieniu — bez typowej dla niego ekspresji gestów.

W pewnym momencie uwagę mediów przykuł ryk silników odrzutowych. Nad Białym Domem przeleciały myśliwce F-35 i F-16, które uhonorowały przybycie polskiego prezydenta. Był to również symboliczny hołd oddany pamięci tragicznie zmarłego pilota mjr. Macieja Krakowiana, który zmarł w wypadku w ubiegłym tygodniu.

Przelot nad Białym Domem samolotów F35 oraz F16 w hołdzie polskiemu pilotowi. Major Maciej "Slab" Krakowian zginął w zeszłym tygodniu w Radomiu. Rozpoczyna się właśnie wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu. @Radio_RMF24 @RMF24pl pic.twitter.com/sleSaa58SU — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) September 3, 2025

🚨 BREAKING: President Trump just welcomed Poland’s new “right-wing” President Karol Nawrocki with an EPIC flyover of American fighter jets



This was to honor the Polish F-16 pilot who lost his life in a crash last week.



A very nice gesture by 47! 🇺🇸 pic.twitter.com/W53bEZ3xLD — Nick Sortor (@nicksortor) September 3, 2025

Wypowiedź Karola Nawrockiego po angielsku.



I potwierdzenie tego, że samoloty rzeczywiście miały uhonorować naszego pilota.



🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/uVxmeFJ7iO — PapJeż p0lak 🇻🇦🇵🇱 (@MurzynfrogXXX) September 3, 2025

Prezydenci Polski @NawrockiKn i USA @realDonaldTrump w Białym Domu.



Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił – z pierwszą wizytą zagraniczną udał sie do Waszyngtonu. pic.twitter.com/MuevpMSo7D — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 3, 2025

