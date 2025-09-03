Prezydent Karol Nawrocki przybył do USA. Przed Białym Domem przywitał go prezydent USA Donald Trump. Amerykanie wykonali wyjątkowy gest. Chodzi o wojskowe myśliwce, które pojawiły się na niebie w momencie przybycia polskiego prezydenta.
W środę, 3 września, prezydent Karol Nawrocki przybył do Białego Domu na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Amerykański polityk osobiście wyszedł przywitać swojego gościa.
Komentatorzy zwracają uwagę, że Trump powitał go spokojnym uściskiem dłoni, po którym nie zabrakło uprzejmego uśmiechu i subtelnego poklepania po ramieniu — bez typowej dla niego ekspresji gestów.
Trump przywitał Nawrockiego. Na niebie pojawiły się myśliwce
W pewnym momencie uwagę mediów przykuł ryk silników odrzutowych. Nad Białym Domem przeleciały myśliwce F-35 i F-16, które uhonorowały przybycie polskiego prezydenta. Był to również symboliczny hołd oddany pamięci tragicznie zmarłego pilota mjr. Macieja Krakowiana, który zmarł w wypadku w ubiegłym tygodniu.