Poseł Michał Woś ostro zareagował na wpis posła KO Krzysztofa Brejzy pod jego adresem. Poszło o informację z prokuratury, która przekazała, że przygotowała akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi z PiS.

Michał Woś usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz przywłaszczenia mienia publicznego o wartości 25 mln zł. We wtorek prokuratura poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko posłowi PiS. Przekroczenie uprawnień przez Wosia polegać miało na zawarciu 29 września 2017 r. z szefem CBA umowy dot. przekazania tej instytucji środków z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 25 mln zł na zakup „środków techniki specjalnej”, „pomimo wiedzy, że CBA nie spełniało warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego”.

Informację skomentował Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej. „Woś, wykonawca poleceń Ziobry ws. Pegasusa, jest już oskarżony o nadużycie uprawnień i grozi mu 10 lat odsiadki. Kończy się rumakowanie, czas na odpowiedzialność” – napisał polityk na portalu X.

Poseł KO doczekał się bardzo mocnej riposty. „Ujawnij moralny menelu wniosek o uchylenie twojego immunitetu. Niech ludzie zobaczą skalę złodziejstwa w ratuszu w Inowrocławiu” – napisał Michał Woś. „Dofinansowałem sprzęt do łapania kryminalistów i z dumą podpisałbym papiery jeszcze raz, wiedząc jak działacze PO boją się CBA” – dodał.

