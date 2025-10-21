Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) ogłosił, że przejął strategiczne dokumenty rosyjskie. Jak twierdzą, wynika z nich, że Rosjanie szykują się do potencjalnego starcia z NATO w roku 2030. Z komunikatu HUR wynika, że w dokumentach Rosjanie wspominają m.in. o Polsce.

Ukraiński wywiad twierdzi, że z przechwyconych dokumentów wynika, że Rosjanie chcą osiągnąć pełną gotowość bojową do ewentualnej wojny z NATO w ciągu najbliższych pięciu lat. Zastępca szefa HUR, Wadym Skibicki, przypomniał, że w trakcie manewrów „Zapad-2025” Rosjanie i Białorusini ćwiczyli scenariusze ataku nie tylko na Ukrainę, ale również na Polskę i kraje bałtyckie.

„Ćwiczenia pokazały, że Mińsk i Moskwa trenują operacje ofensywne przeciwko Polsce oraz krajom bałtyckim” – przekonuje Skibicki. „Potwierdzają to dokumenty, którymi obecnie dysponujemy” – zapewnia.

W rosyjskiej dokumentacji resortu obrony zapisano, że przygotowania do wojny z NATO zostały ujęte w oficjalnym planie rozwoju uzbrojenia Federacji Rosyjskiej do 2036 roku, gdzie rok 2030 określono jako kluczowy moment osiągnięcia gotowości bojowej.

„Rosja rzeczywiście przygotowuje się do potencjalnego konfliktu. Scenariusze obejmują nie tylko Ukrainę, lecz również państwa bałtyckie, kraje Europy Północnej, a przede wszystkim Polskę” – dodał Skibicki. Ukraiński wywiad twierdzi, że kierunek rozwoju rosyjskiej armii i gospodarki dowodzi, iż Moskwa postrzega wojnę z Zachodem jako realną perspektywę.

Źr. dorzeczy.pl