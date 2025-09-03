Podczas wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu, Donald Trump usłyszał pytanie od Marka Wałkuskiego z Polskiego Radia. Amerykańskiemu prezydentowi bardzo nie przypadło to do gustu. Zasugerował nawet zmianę pracy.
Podczas krótkiego briefingu w Białym Domu dziennikarze mogli zadać kilka pytań. Głos zabrał również Marek Wałkuski z Polskiego Radia. „Wyrażał pan wiele razy swoją frustrację, zawód związany z Władimirem Putinem, ale nie podjął pan żadnych działań, pańska administracja” – rozpoczął dziennikarz.
„Skąd wiesz? Skąd jesteś?” – zapytał poirytowany Trump. „Jestem z Polskiego Radia” – odparł Wałkuski.
„Skąd wiesz, że nie ma żadnych działań? Wtórne sankcje wobec Indii, które kosztowały Rosję setki miliardów. Powiedziałbyś, że to „brak działań”? A ja jeszcze nie przeszedłem do drugiej i trzeciej fazy działań” – denerwował się Trump.
„Skoro mówisz, że nie ma żadnych działań, myślę, że powinieneś znaleźć sobie nową pracę” – podsumował Trump.
