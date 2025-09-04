Donald Trump zdradził, kto polecił mu poprzeć Karola Nawrockiego w wyborach na Prezydenta RP. Okazuje się, że był to jeden z bliskich współpracowników głowy amerykańskiego państwa.

Donald Trump spotkał się z Karolem Nawrockim w Waszyngtonie. Rozmowa miała bardzo serdeczny przebieg. Dodatkowo Nawrocki został zapewniony o wsparciu Amerykanów w przypadku zagrożenia, w którym mogłaby znaleźć się Polska.

Dodatkowo, Trump bardzo chwalił Nawrockiego. Docenił także kampanię wyborczą, która poprzedziła triumf kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. – On rozegrał niesamowity wyścig. Wystartował z tyłu i wygrał z łatwością. Polacy od razu go polubili. Naprawdę go kochają. Jest teraz bardziej popularny niż wcześniej – oznajmił.

Trump publicznie ujawnił również nazwisko osoby, która rekomendowała mu poparcie Karola Nawrockiego, w czasie gdy w Polsce trwała kampania wyborcza. Okazuje się, że był to Vince Haley, doradca Trumpa i dyrektor Rady ds. Polityki Krajowej w Białym Domu.

Trump oficjalnie podziękował Haley’owi za przedstawienie kandydatury Nawrockiego. – Chcę podziękować Vince’owi Haleyowi za rekomendację. Vince był fantastyczny i doceniam to – stwierdził amerykański prezydent.

