Andrzej Duda zgodnie z zapowiedziami nie przejdzie jeszcze na emeryturę. Były prezydent skorzystał z oferty Krzysztofa Stanowskiego i poprowadzi własny program w Kanale Zero.

Jeszcze przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego, jego poprzednik Andrzej Duda zapowiedział, że nie zamierza odchodzić na emeryturę. Nie wiadomo było, czym zajmie się były prezydent, ale szybko sprawa się wyjaśniła.

Okazuje się, że Duda związał się z Kanałem Zero Krzysztofa Stanowskiego. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy będzie to stała współpraca na dłuższych czas. Wiadomo jedynie, że na początek były prezydent nagra 16 odcinków. Premiera pierwszego z nich nastąpi 15 września.

„Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie” – informuje Krzysztof Stanowski w mediach społecznościowych.

Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie.



Premiera: 15.09.https://t.co/jAFHEIBDnd pic.twitter.com/L7sfvFSXX9 — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) September 3, 2025

