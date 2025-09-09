Prezydent Karol Nawrocki w ostrych słowach podsumował działania premiera Donalda Tuska. Zrobił to podczas swojej wizyty w Finlandii. – Nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA – stwierdził prezydent.

We wtorek prezydent Karol Nawrocki pojawił się w Helsinkach, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubb’em. W trakcie konferencji prasowej został zapytany m.in. o dawną wypowiedź premiera Donalda Tuska na temat prezydenta Donalda Trumpa. Tusk ostatnio stwierdził, że „nie żałuje żadnych słów, które w życiu wypowiedział”.

– Premier Donald Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA. Ubliżył w ten sposób narodowi amerykańskiemu, bo tak Amerykanie patrzą na swojego prezydenta – oświadczył prezydent Nawrocki.

Nawrocki powiedział wprost, co uważa o słowach premiera RP. „Tego typu rzecz nie powinna się wydarzy”

– Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce – dodał.

Następnie podkreślił, że w polskiej polityce panuje konsensus, co do relacji z USA. – Szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, aby zadbać o nasze dobre relacje, niezależnie od tej nieprzezorności, niepotrzebnej sytuacji, do której sprowokował prezydenta Trumpa Donald Tusk – stwierdził.

