Donald Trump ponowie wrócił do wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Wiele wskazuje, że amerykański prezydent jest zachwycony swoim odpowiednikiem.

Trump potwierdził, że polski prezydent, Karol Nawrocki, otrzymał zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Miami, już w przyszłym roku. Przyznał jednocześnie, że Nawrocki może przybyć na wydarzenie w charakterze obserwatora.

– Zaprosimy inne kraje jako obserwatorów. Nazywają ich obserwatorami, ale będą mieli coś do powiedzenia. Ale zaprosiłem już Polskę, wysłałem im zaproszenie – powiedział.

Na tym jednak nie koniec. Trump odniósł się także osobiście do Karola Nawrockiego. – Świetnie, że właśnie tu byli, jak wiecie, był tu wspaniały przywódca, wspaniały nowy przywódca – powiedział amerykański prezydent.

Trump był pytany również o zaproszenie dla Rosji i Chin. Przyznał, że bardzo chciałby, aby przywódcy tych państw przybyli do Miami, jednak otrzymaliby status obserwatora.

