Radosław Sikorski zamieścił nagranie w serwisie „X”. Zwrócił się w nim do polityków PiS w kontekście swojej wizyty w Białym Domu.

Radosław Sikorski odbył rozmowę z szefem rady doradców ekonomicznych prezydenta Trumpa Kevinem Hassettem w sprawie zaproszenia polski na szczyt G20. Przy okazji szef polskiego MSZ zamieścił w sieci nagranie.

W opublikowanym filmie Sikorski zwraca się do polityków PiS, którzy wcześniej drwili i sugerowali marginalną rolę szefa polskiego MSZ w relacjach z amerykańską administracją pod przewodnictwem tamtejszego prezydenta, Donalda Trumpa.

– Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam – powiedział Radosław Sikorski w nagraniu sprzed Białego Domu.

– Z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych Prezydenta Trumpa, rozmawialiśmy w Białym Domu głównie o perspektywach uczestnictwa Polski w pracach Grupy G-20. Polacy wypracowali miejsce wśród 10 proc. największych gospodarek świata – poinformował Sikorski w kolejnym wpisie.

