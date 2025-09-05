Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka związana m.in. z TVP, Polskim Radiem oraz Radiem 357, nie żyje. Kobieta zginęła w wypadku samochodowym.

– Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości – podało Radio 357.

W radiowej Trójce Stoparczyk przygotowała program „Dzieci wiedzą lepiej”. Znaczną rozpoznawalność zyskała także dzięki współprowadzeniu programu „Duże dzieci” na antenie TVP2, gdzie występowała razem z Wojciechem Mannem.

– Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszej redakcyjnej koleżanki Katarzyny Stoparczyk. Dzielimy się tą informacją teraz – zgodnie z wolą rodziny. Jest to informacja, która spadła na nas niespodziewanie. Kasiu… Kasiu brakuje nam słów. Cała redakcja Trójki składa Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia – napisała z kolei redakcja Trójki.

Do wypadku doszło w piątek po południu na odcinku drogi S-19 w rejonie miejscowości Jeżowe w województwie podkarpackim. W zderzeniu uczestniczyły dwa auta osobowe. W wyniku wypadku życie straciły dwie osoby, a trzy doznały obrażeń. Jedną z ofiar jest podobno Stoparczyk.

