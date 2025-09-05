Karol Nawrocki, Prezydent RP, spotkał się z papieżem Leonem XIV. Okazuje się, że przed rozmową wręczył Ojcu Świętemu prezent.

Prezydent Karol Nawrocki, w towarzystwie swojej żony Marty Nawrockiej oraz dzieci, odwiedził w piątek Watykan, gdzie uczestniczył w audiencji u papieża Leona XIV. Małżeństwo prezydenckie pojawiło się na dziedzińcu św. Damazego przed Pałacem Apostolskim, gdzie powitał je Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza.

Następnie miała miejsce prywatna audiencja Nawrockiego u papieża Leona XIV. Polski prezydent nie przyjechał do Ojca Świętego z pustymi rękoma. Okazuje się, że wręczył mu prezent, który dla wielu Polaków ma ogromne znacznie.

– Prezydent Nawrocki podarował Papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – podał w serwisie społecznościowym „X” serwis Vatican News.

Prezydent Nawrocki podarował Papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej pic.twitter.com/8V8GtujU9b — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) September 5, 2025

Po zakończeniu wizyty w Watykanie został opublikowany watykański komunikat podsumowujący przeprowadzone rozmowy. Następnie, o godzinie 13:00, Karol Nawrocki spotkał się w Kwirynale z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą.

Przeczytaj również: