Na oficjalnym profilu Karola Nawrockiego w serwisie Facebook pojawił się nowy wpis. Publikacja dotyczy Radosława Sikorskiego, szefa MSZ, z którym Nawrocki nie pozostaje w najlepszych stosunkach.

– Szanowny Panie Ministrze Radosławie Sikorski, ja już w Polsce – dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę – rozpoczął swój wpis Nawrocki dołączając do niego kilka zdjęć typu selfie wykonanych przez Sikorskiego podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych.

– Nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA – Polskę – dodał w dalszej części Prezydent RP.

Nawrocki zwraca uwagę, że nie jest to kwestia „dobrego samopoczucia” Sikorskiego, lecz – w przypadku pełnionej przez niego funkcji – sprawa wagi państwowej i naszego postrzegania poza granicami Polski.

– Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji – także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora – zakończył Nawrocki.

