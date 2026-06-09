Donald Tusk odniósł się do trwającego sporu wokół upamiętnienia UPA przez Ukraińców. Szef rządu przyznał, że również jego „czasami szlag trafia”, gdy słyszy „niemądre wypowiedzi z tamtej strony granicy”.

Tusk pytany o spór z Ukrainą ws. UPA zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, „aby znaleźli lepszy sposób na rozwiązanie tej sytuacji niż wymiana ciosów i eskalacja emocji”.

Przyznał, że jego wypowiedź należy rozumieć jako skierowaną raczej w stronę Ukrainy. „Prawdę powiedziawszy zwróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy. Żeby wykazała się i dobrą wolą i inwencją, bo nie mam wątpliwości, że to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu” – powiedział Tusk.

„Ta historia dzieliła nasze narody i nie wytrzemy z pamięci zbrodni UPA popełnionych na Polakach. Zdajemy sobie sprawę, że Ukraina szuka swojej tożsamości, swoich bohaterów, ale tak jak powiedział kiedyś prezydent Nawrocki, gdy był szefem IPN, to nie Polska będzie wybierała bohaterów ukraińskiej historii” – przypomniał Tusk.

Premier przyznał że rozumie emocje Polaków oburzonych honorowaniem UPA na Ukrainie. „Czasami mnie też szlag trafia, kiedy słyszę niemądre wypowiedzi po tamtej stronie granicy” – powiedział Tusk. „Tłumaczyłem prezydentowi Zełenskiemu, że my mamy swoją wrażliwość i oni mają swoją wrażliwość. Mówiłem mu: Dbajcie o nas, tak jak my dbamy o was. Te relacje muszą być równoprawne” – dodał.

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Źr. Interia