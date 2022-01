Donald Tusk zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Twitter. Jak to zwykle bywa jest on skierowany do obecnie rządzących, czyli Zjednoczonej Prawicy.

Od powrotu do polskiej polityki Donald Tusk stara się być aktywny na wielu płaszczyznach. Nie zapomina również o mediach społecznościowych, a szczególnie o Twitterze, gdzie jego profil obserwuje 1,3 mln użytkowników serwisu.

Za pośrednictwem konta na Twitterze Tusk niejednokrotnie uderzał w Zjednoczoną Prawicę. Dziś zrobił to po raz kolejny. Tym razem w swoim wpisie nawiązał do m.in. podwyżek za prąd i gaz. Ocenił także, że władza nie widzi, iż stwarza to problemy dla obywateli. Tweeta zakończył mocnym akcentem.

„Gaz, prąd, raty kredytu, składka zdrowotna. To tak na początek roku tylko. Ale władza tego nie widzi, nie czuje. DROŻYZNA, GŁUPCY!” – napisał Donald Tusk zwracając się bezpośrednio do rządzących.

Gaz, prąd, raty kredytu, składka zdrowotna. To tak na początek roku tylko. Ale władza tego nie widzi, nie czuje. DROŻYZNA, GŁUPCY! — Donald Tusk (@donaldtusk) January 4, 2022

Przeglądając konto społecznościowe Tuska możemy zauważyć, że mocne tweety skierowane w stronę rządzących to dla niego nie „pierwszyzna”. 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia, złożył np. Polakom dość nietypowe życzenia. „Chrystus się rodzi, nas oswobodzi… Chciałbym Wam wszystkim złożyć w prezencie pod choinkę obietnicę, że następne Boże Narodzenie będzie radośniejsze, a Polska oswobodzona od zła i kłamstwa. A dziś z całego serca życzę Wam zdrowia, uśmiechu i spokoju” – pisał wówczas.

źródło: Twitter/Donald Tusk