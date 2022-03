Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział embargo na rosyjskie surowce. Odpowiedział mu Donald Tusk. – Panie premierze my w tej sprawie nie potrzebujemy radykalnych planów, tylko decyzji – podkreślił.

W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższych tygodnia uda się odejść od importu węgla z Rosji. Plany są jednak znacznie szersze. – Polska będzie robiła wszystko, aby do końca 2022 roku odejść od rosyjskiej ropy naftowej – powiedział.

Planom Morawieckiego przygląda się uważnie Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej poruszył ten temat na konferencji prasowej w Gostolinie. – W drodze tutaj do Gostolina usłyszałem o radykalnych planach pana premiera Morawieckiego – przyznał.

– Panie premierze my w tej sprawie nie potrzebujemy radykalnych planów, tylko decyzji i te decyzje można podjąć bez zmiany konstytucji jak jeszcze kilka dni temu oczekiwał tego Jarosław Kaczyński i większość decyzji dzisiaj potrzebnych też nie wymaga jakichś zawiłych procedur i nie wymaga jakichś szczególnych zabiegów w Brukseli – zapewnił.

W opinii Tuska sytuację można rozwiązać za pomocą prostych regulacji. – Tak naprawdę węgiel z Rosji do Polski płynie przez firmy, które z definicji powiązane są z rosyjskimi oligarchami już wpisanymi na listy sankcyjne – ocenił.

Następnie zwrócił się do obozu władzy. – Gdyby rząd był przygotowany jeśli chodzi o formalności i też tak emocjonalnie do podjęcia decyzji, żeby objąć sankcjami w handlu węglem tych, którzy są objęci przez Unię Europejską to moglibyśmy takie decyzje podejmować z dnia na dzień – zaznaczył.