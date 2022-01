Donald Tusk w ostrych słowach podsumowuje styl walki z pandemią, który reprezentuje rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Szef Platformy Obywatelskiej zapowiada jednak, że jego formacja poprze nowe rozwiązanie. Chodzi o tzw. ustawę Hoca.

Przypomnijmy, że poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej zwany potocznie ustawą Hoca został złożony przez parlamentarzystów PiS. Regulacje pozwolą pracodawcy na zweryfikowanie zaszczepienia pracowników, lub na zasięgnięcie informacji o negatywnym wyniku testu, bądź przebytej infekcji COVID-19.

Do tej pory trwają burzliwe narady w obozie władzy. Nie jest bowiem tajemnicą, że wśród posłów partii Jarosława Kaczyńskiego nie wszyscy zamierzają popierać tego rodzaju regulacje. Niewykluczone, że do znalezienia większości potrzebne będą głosy opozycji…

Tusk wyciąga rękę do PiS. PO Poprze ustawę Hoca?

Asekurację rządzących krytykuje Donald Tusk. – To są decyzje niewymagające debaty w Sejmie, tylko to są decyzje, które są w rękach ministrów, premiera, bez konieczności zmian ustawowych. Tylko to są tchórze, to są tchórze, a ich tchórzostwo kosztuje życie ludzi. I dlatego jestem tym tak naprawdę poruszony – oświadczył w „Faktach po Faktach” TVN.

W opinii lidera PO tzw. ustawa Hoca nie jest wystarczającą regulacją. Tusk przyznał jednak, że w pewien sposób może usprawnić walkę z pandemią COVID-19. W tym kontekście dał do zrozumienia, że jego formacja poprze nowe rozwiązania ws. kontroli szczepień.

– Ustawa posła Hoca, taka delikatniutka, bardzo tchórzliwa de facto, to to że ona idzie nie zbyt daleko, tylko że jest bardzo nieśmiała. I wiadomo przecież, że my wesprzemy, chociaż niewiele ta da ustawa, ale chociaż trochę ułatwi walkę z pandemią, więc tutaj na opozycję nie ma się co oglądać – zapowiedział.