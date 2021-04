Program „Dance Dance Dance” znów wywołuje sporo kontrowersji. Tym razem poszło o tęczowy makijaż Roksany Węgiel. Telewizja Polska wydała już oświadczenie w tej sprawie.

Obecny sezon „Dance Dance Dance” od początku wywołuje wiele kontrowersji. Zaczęło się od zaangażowania Joanny Jędrzejczyk i Agustina Egurroli do roli jurorów. Również oceny składu jurorskiego wzbudzają emocje.

Tym razem szykuje się kolejna afera. Jak donosi Pudelek, w najbliższym odcinku show Roksana Węgiel będzie odtwarzać teledysk Sii do piosenki „The Greatest”. Młoda wokalistka ma na sobie tęczowy makijaż, podobnie, jak to jest w klipie. Stacja miała zdecydować jednak, że nie może się na to zgodzić, z uwagi na to, że tęcza stała się symbolem środowisk LGBT. Wszystkie ujęcia z planu i zdjęcia z odcinka, w których Roksana Węgiel pojawia się w tęczowym makijażu, mają zostać wyczyszczone albo zmienione na szare.

Centrum Informacji Telewizji Polskiej wydało już oświadczenie w tej sprawie. „Program „Dance Dance Dance” jest audycją o charakterze rozrywkowym, pozbawioną symboli, które mogą kojarzyć się z jakąkolwiek ideologią. Przedstawiciele TVP oraz firmy Rochstar – producenta wykonawczego – uznali, że stylizacja Roksany mogłaby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną” – czytamy.

