Skolim to jedna z młodych gwiazd polskiej muzyki dance lub też jak kto woli – disco polo. Ile w ciągu tygodnia jest w stanie zarobić artysta?

Skolim przebojem wdarł się na polską scenę muzyczną. Słuchają go obecnie nie tylko fani muzyki dance, ale także sympatycy innych gatunków, którym utwory Skolima zwyczajnie wpadły w ucho.

Młody piosenkarz nie bawi się w półśrodki i z całą mocną zmierza po swoje. Póki co mu się to udaje. Niedawno portal ShowNews podał, ile za jeden koncert zarabia młody muzyk. Okazuje się, że to niebagatelna kwota, która opiewa na 40 tysięcy złotych.

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy weźmiemy pod uwagę to, że w ciągu tygodnia artysta przy „dobrych wiatrach” może zagrać od 12 do 15 koncertów. Wówczas tygodniowe zarobki Skolima mogą sięgnąć nawet 2 milionów złotych, co stanowi astronomiczny dochód!

Ile zarabia Skolim?

Wpływy Skolima to jednak nie tylko muzyka. Artysta zarabia także na sprzedaży firmowanych swoją osobą akcesoriów, a także grze w serialu „Barwy Szczęścia”. Pełni też funkcję jurora w programie „Disco Star”, emitowanym na antenie Polo TV za co inkasuje dodatkowe 200 tysięcy złotych.

Ze względu na to, że harmonogram muzyka jest wyjątkowo intensywny jako środka lokomocji używa… helikoptera. Tygodniowo wydaje na to od 60 do 80 tysięcy w polskiej walucie.

Muzyk podkreśla jednocześnie, że pomimo nawału obowiązków ma wsparcie rodziny i on sam wspiera ją równie mocno. – Ukochana bardzo mnie wspiera. W gorączce koncertowej staram się nie zaniedbywać najbliższych. Ola, Jaś i Antoś są dla mnie najważniejsi – powiedział jakiś czas temu.

