Podróże to doskonały sposób na spędzanie czasu i poznawanie świata. Dostarczają wspaniałych wrażeń, ale zawsze trzeba brać poprawkę na różne zdarzenia losowe, które mogą skutecznie pokrzyżować plany. W takich sytuacjach najlepiej mieć gotowe i sprawdzone rozwiązanie w postaci ubezpieczenia turystycznego.

Koszty opieki medycznej za granicą pod kontrolą

Ubezpieczenie kosztów leczenia na wysoką kwotę to najlepsza gwarancja na uniknięcie bardzo wysokich wydatków związanych z opieką medyczną za granicą. 30 tys. euro na terenie Europy i 60 tys. euro poza Europą to absolutne minimum – tylko taka polisa zapewni pełne pokrycie kosztów świadczeń medycznych w zagranicznych placówkach zdrowia, np. wizyt u specjalistów, leczenia stomatologicznego, zabiegów, pobytu w szpitalu czy w razie konieczności transportu medycznego do Polski. Z pomocą tego kalkulatora https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne/ można wybrać odpowiedni wariant polisy z wysoką sumą gwarantowaną ubezpieczenia kosztów leczenia.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Polisa uwzględniająca ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) to gwarancja wypłaty odszkodowania w razie uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Osoby planujące aktywny urlop, np. na nartach czy wspinaczce górskiej, powinny o tym poinformować ubezpieczyciela i poszerzyć polisę o ubezpieczenie sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka – w przeciwnym razie standardowe ubezpieczenie może się okazać niewystarczające. Pieniądze z odszkodowania przydadzą się m.in. na pokrycie kosztów rehabilitacji oraz zrekompensują doznane szkody i cierpienie. W przypadku śmierci ubezpieczonego zostaną wypłacone ustawowym spadkobiercom.

Likwidacja szkód wyrządzonych innym osobom

Ważnym elementem skutecznej polisy turystycznej jest OC w życiu prywatnym (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Podczas urlopu można zarówno paść ofiarą niefortunnego zdarzenia, jak i stać się jego sprawcą. Nieumyślnie spowodowana szkoda, np. potrącenie na stoku innego narciarza i zniszczenie mu nart, często pociąga za sobą poważne konsekwencje finansowe. Zadośćuczynienie jest poszkodowanemu wypłacane z OC sprawcy.

Ochrona bagażu na czas podróży

Jedną ze szkód najczęściej zgłaszanych ubezpieczycielom przez właścicieli polis turystycznych jest utrata lub uszkodzenie bagażu. Do rzadkości nie należą też sytuacje, gdy bagaż został zgubiony przez linie lotnicze i dostarczony pasażerowi z opóźnieniem. To wszystko naraża turystę na dodatkowe wydatki, których zwrot da się uzyskać dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas wyjazdu

W ramach polisy turystycznej można objąć ochroną na czas wyjazdu dom lub mieszkanie. To świetne zabezpieczenie na wypadek kradzieży z włamaniem, dewastacji, pożaru czy innego losowego zdarzenia powodującego straty w mieniu. Podobnie jak i w powyższych przypadkach, tak i tu należy zadbać o stosowną sumę ubezpieczenia – zbyt niska nie pokryje strat w 100 procentach.

Zakres ochrony dopasowany do indywidualnych potrzeb

Największym atutem polis turystycznych jest możliwość dopasowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb. Innego zabezpieczenia potrzebuje rodzina spędzająca wspólne wakacje w Chorwacji, a innego osoba nastawiona na aktywny wypoczynek. Oprócz zaprezentowanych powyższej rozszerzeń ubezpieczyciele proponują i inne dodatki wzbogacające polisę, np. ubezpieczenie chorób przewlekłych, sprzętu sportowego czy assistance zapewniającą pomoc głównie w zakresie technicznym i informacyjnym.