Brytyjski rząd zapowiedział rozpoczęcie prac nad nowym typem pocisków balistycznych dalekiego zasięgu, które mają trafić na front ukraiński i wzmocnić obronę przed Rosją. Projekt ma być elementem kolejnego pakietu wsparcia wojskowego dla Kijowa.

– Bezpieczna Europa potrzebuje silnej Ukrainy. Te nowe brytyjskie pociski dalekiego zasięgu utrzymają Ukrainę w walce i dadzą Putinowi kolejny powód do zmartwień. W 2026 roku będziemy nadal stać ramię w ramię z Ukrainą, dostarczać sprzęt by utrzymać ją w walce dziś, a jutro pracować nad zapewnieniem trwałego pokoju – deklarował wiceminister obrony ds. zamówień obronnych Luke Pollard.

Decyzję o uruchomieniu programu o kryptonimie „Nightfall” miał podjąć minister obrony John Healey po swojej ostatniej wizycie w Kijowie, która odbyła się dzień po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym z użyciem m.in. systemu Oresznik.

Jak podkreślił Healey, skala rosyjskich nalotów jest dodatkowym sygnałem alarmowym. – Ataki przeprowadzone w nocy z czwartku na piątek tylko pokazują, że Putin uważa, że może działać bezkarnie, atakując obszary cywilne nowoczesną bronią – mówił.

Z danych ministerstwa obrony Londynu wynika, że opracowywane pociski mają otrzymać głowice o masie około 200 kg, z zasięgiem przekraczającym 500 km. Konstrukcja ma być odporna na trudne warunki pogodowe oraz działanie systemów zakłóceń radioelektronicznych stosowanych przez Rosję.

Przeczytaj również: