Ukraińcy odbili miasto Izium z rąk Rosjan. Do sieci trafił film, na którym ukraiński żołnierz cieszy się z tego faktu. Uwagę zwraca symbol, który ma na mundurze.

Izium to jedno z miast, które Rosjanie zajęli niedługo po decyzji o wycofaniu się z kierunku kijowskiego. Skupili swoje wysiłki na wschodniej części Ukrainy i rozpoczęli tam działania wojenne. Jednym z ośrodków, które udało im się wyrwać Ukraińcom było właśnie wspomniane Izium.

Podczas zainicjowanej niedawno ukraińskiej kontrofensywy Izium zostało odbite. Świadkowe twierdzą, że Rosjanie uciekali z miasta w popłochu, zostawiając na miejscu mnóstwo ciężkiego sprzętu, w tym m.in. czołgów.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać krótki monolog jednego z ukraińskich żołnierzy. Mężczyzna jest wyraźnie podekscytowany i dumny z faktu, iż wspólnie z kolegami udało im się odbić Izium z rąk okupanta. Żołnierz przyznaje, że miasto było, jest i będzie częścią Ukrainy.

Film spotkał się z ogromną sympatią internautów, którzy zwrócili uwagę na pewien szczegół. Chodzi o symbol, który znalazł się na mundurze Ukraińca. Widnieje tam bowiem… podobizna Pikachu, czyli jednego z głównych bohaterów azjatyckiej bajki „Pokemon”. Pikachu to jeden z sympatycznych stworków, który raził swoich wrogów używając do tego elektrycznych wiązek. Wydaje się więc, że Pikachu na mundurze ukraińskiego żołnierze miał być pewnym nawiązaniem do niepozornego stworka i jego mocy.