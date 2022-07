Jarosław Wolski, cywilny analityk, pisze o dużych problemach Rosjan na Ukrainie. To efekt ataków przeprowadzonych przez tamtejsze siły zbrojne na pozycje wroga.

W ostatnich dniach media obiegła informacja o serii ataków przeprowadzonych przez ukraińską armie na rosyjskie pozycje. Ukraińcy użyli w tym celu amerykańskich systemów HIMARS, które trafiły do nich kilka tygodni temu. Straty wojsk Putina były ogromne.

Teraz pisze o tym analityk Jarosław Wolski, który wskazuje jednocześnie, że Rosjanie mają przez to spore problemy. – W to co walą UA GMLRS to składy poziomu brygad – BGB a nie bGB (batalionów). Na obszarze Białogród – Torez takich „centralnych” składów (kośćca) logistyki mają RUS około 53 (licząc po BRYGADACH z których wystawiane są bGB) – pisze na swoim profilu społecznościowym Wolski.

– Mniej więcej 35-40 jest w pasie Donieck – Chersoń. Daje to około 85-90 składów poziomu brygady. A Ukraińcy rozwalili do „teraz” Himarsami równo połowę. Daje pojęcie o skali problemu dla ruskich? – pyta w dalszej części wpisu analityk.

Daje pojęcie o skali problemu dla ruskich? :-) — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) July 11, 2022

Wolski o problemach Rosjan na Ukrainie

Wolski przyznaje, że obecnie, po skutecznych atakach Ukraińców, Rosjanie zapewne zmienią taktykę i zaczną rozpraszać swoje składy. – Oczywiście Rosjanie będą składy rozpraszać, odsuwać od linie frontu itp. Ale efektem będzie drastyczny spadek wydolności logistyki. No to czekamy na ATCMSy teraz -bo te dopiero zrobią poważny problem ponieważ zacznie się walenie po składach szczebla frontów/armii – twierdzi.

Ekspert podkreśla również, że amerykańskie HIMARSY, które znalazły się na wyposażeniu ukraińskiej armii to potężna broń, którą można skuteczne nękać rosyjskie pozycje zajmowane przez wojska Putina.