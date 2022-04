To będzie nienawiść do końca świata. Spirin pisze: ich wszystkich (rosjan) trzeba zniszczyć, co do jednego, każdą szumowinę. Pisze, że zastrzelone dzieci miały związane ręce, dziewczynki poniżej 10 lat rozerwane pochwy, pisze o zastrzelonych psach.

"Oni nie powinni istnieć". https://t.co/GquO2kA7SN