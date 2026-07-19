Do groźnego ataku doszło tuż przed rozpoczęciem 44. Łemkowskiej Watry w Zdyni (woj. małopolskie). Pijany 46-letni obywatel Ukrainy miał kilkukrotnie ugodzić nożem radnego powiatu gorlickiego. Podczas zatrzymania był agresywny, dlatego policjanci użyli paralizatora.

Do zdarzenia doszło 16 lipca w późnych godzinach wieczornych. Poszkodowanym jest 37-letni radny powiatu gorlickiego oraz członek zarządu Zjednoczenia Łemków. Mężczyzna został kilkukrotnie ugodzony nożem w udo, rękę i plecy. Trafił do szpitala, jednak – jak przekazano – jego obrażenia nie zagrażają życiu.

Według relacji małopolskiej policji 46-latek przyjechał na wydarzenie jako uczestnik. Będąc pod wpływem alkoholu, miał wszcząć awanturę z innymi osobami. Gdy zauważono, że posiada nóż, zareagowała ochrona, a na miejsce wezwano policję.

Jak poinformowała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło, mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i stawiał opór podczas zatrzymania. W związku z tym policjanci użyli paralizatora. Po obezwładnieniu został przebadany przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Po wytrzeźwieniu 46-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. W niedzielę został doprowadzony do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany. Policja zapowiedziała złożenie wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu.

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