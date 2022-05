O planach Komisji Europejskiej dotyczących wsparcia odbudowy Ukrainy po wojnie informuje „Sueddeutsche Zeitung”. Dziennikarze dotarli do dokumentu, który mówi między innymi o kosztach. Wynika z niego również, że odbudowa kraju miałaby zająć „ponad dekadę”.

Chociaż na ten moment trudno dostrzec perspektywy zakończenia wojny na Ukrainie, Komisja Europejska przygotowuje już plan odbudowy kraju. Do projektu w tej sprawie dotarli dziennikarze „Seuddeutsche Zeitung”. Wynika z niego, że fundusze dla Ukrainy, które miałyby pochodzić od państw członkowski Unii Europejskiej i partnerów międzynarodowych, miałyby być powiązane z „surowymi warunkami, takimi jak walka z korupcją i reformami rządu ukraińskiego”.

Jak wyjaśnia „SZ”, reformy polityczne miałyby przybliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej. „Duża waga przywiązana będzie do praworządności, należytego zarządzania finansami oraz ochrony przed korupcją i oszustwami” – czytamy. „Fundusze na odbudowę Ukrainy mogłyby być pokryte dodatkowymi wpłatami państw członkowskich do budżetu UE lub relokacjami w ramach budżetu. Jeśli chodzi o niskooprocentowane pożyczki dla Kijowa, Komisja proponuje sfinansowanie ich poprzez samodzielne zaciąganie nowego zadłużenia” – dodają dziennikarze.

Pomysł wspólnego europejskiego długu nie wszystkim się podoba. Część rządów, w tym niemiecki, mają odnosić się do tego pomysłu sceptycznie. Tym bardziej, że wciąż nie wiadomo, ile funduszy będzie potrzebne na odbudowę. Z raportu wynika jednak, że zniszczenia wojenne sięgają już setek miliardów euro.

Źr.: Polsat News