Unilogo Digital Printing to nowoczesna drukarnia cyfrowa z siedzibą w Piasecznie, specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych i shrink sleeve dla różnych branż, w tym kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej oraz chemicznej. Dzięki zaawansowanej technologii druku cyfrowego HP Indigo, firma oferuje wysoką jakość wydruków, elastyczność w realizacji zamówień oraz możliwość personalizacji produktów.

Druk cyfrowy etykiet – precyzja i jakość

Drukarnia Unilogo Digital Printing koncentruje się na druku etykiet samoprzylepnych oraz shrink sleeve, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Etykiety samoprzylepne drukowane są na różnych materiałach, takich jak papiery i folie, oferując szeroki wybór wykończeń, w tym lakierowanie UV, laminowanie, hot stamping czy cyfrowy lakier 3D UV. Etykiety shrink sleeve, dzięki swojej elastyczności, idealnie dopasowują się do opakowań o niestandardowych kształtach, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem dla producentów poszukujących unikalnych form prezentacji swoich produktów.

Personalizacja i szybka realizacja zamówień

Dzięki technologii druku cyfrowego możliwa jest realizacja zamówień już od jednej sztuki, co jest szczególnie korzystne dla firm potrzebujących krótkich serii produktów, wersji limitowanych czy testowych. Czas realizacji zamówień wynosi zazwyczaj do 5 dni roboczych, co pozwala klientom na szybkie wprowadzenie produktów na rynek. Dodatkowo, firma oferuje bezpłatne wydruki próbne, umożliwiające ocenę jakości i dopasowanie etykiet przed finalnym zamówieniem.

Ekologiczne podejście i szeroki wybór materiałów

Unilogo Digital Printing kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. W swojej ofercie posiada ponad 200 kombinacji surowcowych, w tym materiały posiadające certyfikat FSC, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu do gospodarki leśnej. Firma oferuje również różnorodne opcje uszlachetnień, takie jak lakierowanie, laminowanie czy lakierowanie 3D UV, pozwalające na stworzenie unikalnych i atrakcyjnych wizualnie etykiet.

Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii, elastyczności w realizacji zamówień oraz dbałości o środowisko, drukarnia stanowi solidnego partnera dla firm poszukujących wysokiej jakości rozwiązań w zakresie druku etykiet.

Warto podkreślić, że Unilogo Digital Printing jest częścią grupy CCL Label, co dodatkowo potwierdza jej pozycję na rynku oraz dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań w dziedzinie druku etykiet. Dzięki temu klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę oraz dostęp do szerokiej gamy produktów i usług na najwyższym poziomie.

Podsumowując, Unilogo Digital Printing to drukarnia cyfrowa, która łączy nowoczesne technologie, elastyczność w realizacji zamówień oraz dbałość o środowisko, oferując klientom wysokiej jakości etykiety samoprzylepne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb.

