53,8 proc. Polaków odpowiadając na pytanie o to, jakie obostrzenia powinny zostać zdjęte w pierwszej kolejności, gdy epidemia zacznie ustępować, wskazało na powrót dzieci do szkół – wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla „DGP” i RMF FM.

Ankietowani zostali zapytani m.in. o to, jakie obostrzenia powinny zostać zdjęte w pierwszej kolejności, gdy epidemia zacznie ustępować. Na to pytanie aż 53,8 proc. ankietowanych wskazało powrót dzieci do szkół. Na drugi miejscu znalazło się pełne otwarcie galerii handlowych (32,7 proc.), zaś na trzecim – otwarcie restauracji i barów (30,7). Dopiero w dalszej kolejności respondenci wskazali zniesienie godzin dla seniorów (26,7 proc.), czy otwarcie klubów fitness i basenów (26,6 proc.).

Z badania wynika, że powrotu dzieci do szkół w razie poprawy sytuacji epidemicznej chcą niemal na równi kobiety (54 proc.) jak mężczyźni (53 proc.). Natomiast otwarcie galerii handlowych wskazało 36 proc. kobiet w porównaniu do 30 proc. mężczyzn. Więcej mężczyzn (33 proc.) niż kobiet (28 proc.) chciałoby za to otwarcia barów i restauracji.

Z kolei na pytanie o to, co należałoby zrobić w pierwszej kolejności w razie pogorszenia sytuacji epidemicznej, 33 proc. Polaków wskazało zakaz poruszania pomiędzy miastami, 28,9 proc. zamknięcie kościołów, zaś 26,2 proc. lockdown na okres świąt Bożego Narodzenia.

Zakazu poruszania się pomiędzy miastami chciałoby w tej sytuacji więcej kobiet (38 proc.) niż mężczyzn (29 proc.). Więcej kobiet (31 proc.) niż mężczyzn (27 proc.) wskazało też zamknięcie kościołów.

Sondaż United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej”, Dziennika.pl, RMF FM i rmf24.pl został wykonany 13 listopada na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).(PAP)

mchom/ pad/ PAP