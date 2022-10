Uniwersytet SWPS dołączył do sojuszu European Reform University Alliance (ERUA) jako partner stowarzyszony. Jest jedyną polską prywatną uczelnią wśród Uniwersytetów Europejskich – podało biuro prasowe uniwersytetu.

European Reform University Alliance – ERUA. To sojusz pięciu uczelni, zawarty w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, powołanej i finansowanej przez Komisję Europejską.

„Chcemy odnaleźć swoje miejsce jako uczelnia europejska. Drogą do tego celu jest dołączenie Uniwersytetu SWPS do sojuszu European Reform University Alliance – powiedział cytowany w komunikacie uczelni rektor Uniwersytetu SWPS prof. Roman Cieślak.

Dodał, że celem tego programu jest stworzenie uniwersytetów przyszłości, wspierających europejskie wartości i europejską tożsamość – uniwersytetów, które wyróżniają się wysoką jakością edukacji, badań, innowacyjnością i konkurencyjnością.

„Jesteśmy pierwszą – i jak dotąd jedyną – niepubliczną polską uczelnią zaproszoną do rodziny Uniwersytetów Europejskich” – podkreślił prof. Cieślak.

Włączenie do Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich było priorytetem nowej strategii międzynarodowej Uniwersytetu SWPS na lata 2022-2025.

Członkami konsorcjum ERUA są University of Paris 8 (Francja), Roskilde University (Dania), University of Konstanz (Niemcy), University of the Aegean (Grecja) i New Bulgarian University (Bułgaria). Uniwersytet SWPS ma status partnera stowarzyszonego. Jego oficjalne przystąpienie może nastąpić w pierwszej połowie 2023 r. po rozstrzygnięciu zapowiedzianego na listopad 2022 r. konkursu European Universities Initiative, finansowanego przez Komisję Europejską.

Uniwersytety Europejskie są międzynarodowymi partnerstwami uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin uniwersytety obejmuje wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego. W ich skład muszą wchodzić minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu.

Wśród podstawowych założeń tego przedsięwzięcia są m.in.: wspólna zintegrowana długoterminowa strategia kształcenia, związana w miarę możliwości z badaniami i innowacją oraz ogólnie społeczeństwem, a także wspólny europejski kampus szkolnictwa wyższego. Oznacza to, że studenci, doktoranci i pracownicy mogą płynnie przemieszczać się, aby studiować, szkolić się, uczyć, prowadzić badania, pracować lub świadczyć usługi we wszystkich instytucjach partnerskich.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski