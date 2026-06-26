Ołeksandr Usyk przekazał w swoich mediach społecznościowych sensacyjną informację. Żywa legenda boksu informuje, że oddaje wszystkie pasy mistrzowskie. Bokser jest pierwszą osobą od 25 lat, która zdołała zgromadzić wszystkie pasy wagi ciężkiej.

W maju 2024 r. Usyk pokonał Tysona Fury’ego i zdobył ostatni brakujący mu pas mistrza w wadze ciężkiej. Tym samym przeszedł do historii, bo stał się pierwszym człowiekiem od 25 lat, który zdołał zebrać wszystkie możliwe pasy wagi ciężkiej.

Po dwóch latach Usyk postanowił znów zszokować świat boksu. Właśnie ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zrzeka się swoich wszystkich pasów.

„To przemyślana decyzja, która – jestem tego pewien – otworzy przede mną nowe możliwości. To nie jest koniec historii. Przed nami dalszy ciąg” – mówił Usyk na nagraniu.

To piękny dzień, by ogłosić wam, że wakuje wszystkie pasy, które mam. Zrobię je dostępne dla wszystkich chłopaków, z którymi miałbym boksować. Oddaję pasy, ale nie kończę ze sportem. Wciąż mam przed sobą „ostatni taniec” – powiedział Usyk.

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Źr. Interia