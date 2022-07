Morze, ocean, góry czy miasto? Bez względu na kierunek i miejsce wypoczynku zawsze warto spędzić wakacyjny czas w aktywny sposób. Zwłaszcza że oferta wszelkich sportów jest naprawdę bogata, a wszystkie zapewnią mnóstwo frajdy i niezapomnianych chwil pełnych pozytywnych wrażeń. Na jakie dyscypliny warto zdecydować się w tym roku?

Plażowanie, relaks i opalanie. Wakacje to dla wielu osób czas odpoczynku. Zdecydowanie warto jednak połączyć to z różnymi formami aktywności i rekreacji, które pozwolą zadbać o zdrowie i kondycję, a przy tym zagwarantują mnóstwo pięknych wspomnień.

SUP i snorkeling, czyli idealne wakacje nad wodą

Stand Up Paddle to dyscyplina, która w obecnym sezonie cieszy się ogromną popularnością. Polega na pływaniu na specjalnej desce o dużej szerokości przy użyciu wiosła. Użytkownik przyjmuje przy tym pozycję stojącą. SUP to doskonały sposób na trening cardio i wypracowanie wysportowanej sylwetki. Pływanie na desce Stand Up Paddle angażuje bowiem całe ciało, umożliwiając jednocześnie zadbanie o odpowiednią kondycję. W wersji rekreacyjnej może stanowić idealne połączenie odpoczynku z aktywnością. W każdym momencie można zatrzymać się na wodzie i zrelaksować, z dala od zgiełku i tłumu turystów. SUP to także świetna rozrywka dla całej rodziny. Rodzice mogą wyposażyć deskę w dodatkowe siedzisko i zabrać na pokład dzieci.

Happy family – girl in snorkeling mask dive underwater with fishes school in coral reef sea pool. Travel lifestyle, water sport outdoor adventure, swimming lessons on summer beach holidays with child.

Chorwacja, Portugalia, Egipt czy Wyspy Kanaryjskie – to kraje o wielu miejscach, w których woda jest krystalicznie czysta. Kryje również wiele egzotycznych gatunków ryb i roślin, a nawet wraki statków czy podziemne jaskinie. To idealne warunki do uprawiania snorkelingu. Wystarczy sięgnąć po profesjonalny zestaw z maską i rurką, który pozwoli podziwiać fascynujący podwodny świat, gwarantując przy tym pełną widoczność i szczelność. Wybierając snorkeling warto pamiętać także o strojach kąpielowych z filtrami UV, które zabezpieczą skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym i poparzeniem.

Trekking i górskie przejażdżki rowerowe

Doskonałą wakacyjną formą aktywności są także wyprawy górskimi szlakami. Pozwolą choć na chwilę odciąć się od cywilizacji, wyciszyć umysł i nabrać dystansu do codziennych spraw. Krótsze i dłuższe podróże to także świetny trening dla całego ciała i możliwość dotlenienia organizmu. Trekking to możliwość spędzenia czasu z najbliższą osobą lub całą rodziną. Zwłaszcza że można połączyć go z biwakiem na łonie natury. Wybierając się na szlak należy pamiętać o właściwym wyposażeniu. Jego podstawę stanowią odpowiednie buty turystyczne, które zagwarantują przyczepność i stabilność nawet na nierównej czy śliskiej nawierzchni. Warto zadbać także o spodnie i koszulki wykonane z oddychających tkanin, które zapewnią szybkie odprowadzanie wilgoci i tym samym uczucie komfortu w czasie całej wyprawy. W górach pogoda zawsze bywa zmienna. Dlatego nawet latem trzeba zabrać ze sobą kurtkę turystyczną. Może to być lekki softshell, który będzie wystarczający na małe opady lub kurtka typu hardshell z membraną chroniącą nawet przed silnym deszczem czy wiatrem.

Podróżnicy spragnieni większej dawki adrenaliny mogą wybrać także przejażdżki rowerem MTB. To gwarancja wielu emocji i pozytywnych wrażeń. Warto przy tym stawiać na profesjonalne rowery o wzmocnionej konstrukcji, która zagwarantuje wytrzymałość na każdej trasie. Najwyższej jakości modele jednośladów wyposażone są także w systemy amortyzacji, które doskonale pochłaniają wszelkie nierówności. Nie można przy tym zapominać o właściwie dobranym kasku MTB oraz wszelkich akcesoriach jak oświetlenie czy plecaki rowerowe. Warto pamiętać, że przy dłuższych podróżach ubytek powietrza w kołach będzie nieunikniony. Dlatego w ekwipunku kolarza musi znaleźć się także pompka rowerowa. Idealnym wyborem będą wersje automatyczne, które pozwolą napompować koło szybko i bez użycia siły, gwarantując utrzymanie prawidłowego ciśnienia.

Mountain Bike Riding Friends Stop and Rest

Spędzasz wakacje w mieście? Wybierz skating

Rolki, deskorolki i hulajnogi – to sprzęt, który gwarantuje godziny świetnej zabawy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Może być także doskonałą formą transportu do pracy, na uczelnię czy na trening, zapewniającą oszczędność czasu i pieniędzy. Jazda na rolkach czy deskorolce pozwala dotlenić organizm i pobudza wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia odpowiadających za dobre samopoczucie. Poza tym pomaga w kształtowaniu wielu partii ciała, w tym mięśni nóg, ud, pośladków, ramion i brzucha. Na rolkach, deskorolce lub na hulajnodze można poruszać się po asfalcie czy ścieżkach rowerowych. Wiele osób wybiera także wersję ekstremalną, czyli wszelkiego rodzaju ewolucje i wykonywanie trików w specjalnych skateparkach. Decydując się na jedną z tych dyscyplin należy pamiętać o wyborze certyfikowanego kasku do skatingu oraz ochraniaczy na łokcie i kolana.

Jak widać, oferta aktywności i form rekreacji na wakacje jest bardzo szeroka. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Bez względu na wybór zawsze należy sięgać po wysokiej jakości sprzęt, odzież i akcesoria, które zagwarantują komfort i bezpieczeństwo. Profesjonalne produkty sportowe wyłącznie od topowych marek z całego świata można znaleźć teraz w sklepie internetowym Sportano. To szeroki wybór desek SUP w wariantach pompowanych oraz twardych (https://sportano.pl/sup/deski-sup). Do tego bogata oferta rolek, deskorolek i hulajnóg dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania (https://sportano.pl/rolki). To również świetne miejsce dla wszystkich miłośników sportów wodnych, rakietowych, zespołowych, a nawet jeździectwa czy wędkarstwa. Sportano zapewnia selekcję artykułów od takich producentów jak Rollerblade, Roces, Aqua Marina, GLADIATOR, Fanatic, Coasto czy JOBE. To marki cieszące się uznaniem wśród doświadczonych pasjonatów i zawodowych sportowców.

Materiał zewnętrzny partnera