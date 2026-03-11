Warszawscy policjanci ustalili tożsamość i zatrzymali sprawcę, który we wczesnych godzinach ostrzelał budynek Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. 43-latek do ataku użył broni pneumatycznej typu wiatrówka. O zatrzymaniu pierwsze poinformowało radio RMF FM.
Do ataku doszło około godziny 10:00 rano, gdy pracownicy szkoły zauważyli ślady po strzałach. Dostrzeżono je na szybach i elewacji budynku. Od razu wezwano służby. Reporter RMF FM donosi, że policja natrafiła na sześć metalowych kulek w pobliżu wejścia, co wskazuje na kilka oddanych strzałów.
Policja nie wyklucza użycia broni pneumatycznej typu wiatrówka, co czyni incydent potencjalnie groźnym, choć bez ofiar. Mundurowi rozpoczęli szeroko zakrojoną obławę. Apelowali o pomoc do świadkó zdarzenia.
Starania policjantów szybko przyniosły skutki. Jak informuje RMF FM, śródmiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał ostrzelać budynek liceum.
To 43-latek, który wpadł w mieszkaniu na Mokotowie. Znaleziono u niego wiatrówkę oraz amunicję.
Źr. RMF FM