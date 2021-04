Zmarł mężczyzna, który wypadł z okna Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Jak podaje Onet, 41-latek trafił do placówki po próbie samobójczej.

Do całego zdarzenia doszło w piątek po godzinie 22:00. 41-letni mężczyzna wypadł z okna Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Podjęto czynności reanimacyjne, ale nie udało się go uratować.

W rozmowie z Onetem informację potwierdził Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. „W piątek, po godzinie 22, z okna na trzecim piętrze budynku szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej, na którym mieści się obecnie oddział covidowy, wypadł 41-letni mężczyzna. Natychmiast podjęte zostały czynności reanimacyjne, ale nie udało się go uratować” – powiedział.

Służby prowadzą śledztwo w tej sprawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii nie przyczyniły się osoby trzecie.

Onet poinformował, że pacjent trafił do szpitala po próbie samobójczej. Przyjęto go tam w nocy z czwartku na piątek po tym, jak wbił sobie nóż w brzuch. Dr Artur Zaczyński, wicedyrektor szpitala MSWiA poinformował, że prawdopodobnie doszło do kolejnej próby samobójczej. „Pacjent przebywał na bloku pooperacyjny, dostał leki, wyciszył się. Natomiast w piątek wieczorem podjął prawdopodobnie kolejną próbę samobójczą i – jak wszystko na to wskazuje – wyskoczył przez okno” – powiedział.

Źr.: Onet