Viktor Orban zabrał głos na temat wyjścia jego kraju z Unii Europejskiej. Wyjaśnił dokładnie, w jakich okolicznościach Węgry mogłyby opuścić wspólnotę europejską. Zaznaczył przy tym, że ten moment jeszcze nie nadszedł.

Orban wystąpił podczas forum w Pilisvoeroesvar pod Budapesztem organizowanym przez partię Fidesz. Na spotkaniu rozmawiano głównie o potencjalnym przystąpieniu Ukrainy do UE, a także o wyborach parlamentarnych, które czekają Węgry w przyszłym roku.

Premier Węgier odniósł się również do obecnej sytuacji na arenie europejskiej. „Gdyby w 2004 roku UE wyglądała tak jak wygląda teraz, to nie jest pewne, czy wstąpilibyśmy do niej” – stwierdził Orban.

Podczas spotkania padło pytanie o to, czy Węgry mogłyby opuścić UE. „Trzeba zdecydować, kiedy nadejdzie moment, w którym warto podjąć decyzję o wyjściu, ale musi to zostać ustalone po głębokim namyśle” – odparł Orban.

„Opuszczenie powinno nastąpić, gdy wady członkostwa przewyższą jego zalety. Ten moment jeszcze nie nadszedł” – powiedział.

Źr. Interia