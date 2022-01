Uciekam na 5 dni dla zdrowia psychicznego – poinformowała w ubiegłym tygodniu Krystyna Janda. Artystka nie ukrywa, że martwi ją aktualna sytuacja w kraju. Jej wyjazdem zainteresowały się nawet „Wiadomości” TVP.

Kilka dni temu informowaliśmy o wyjeździe Krystyny Jandy. „Jutro wracam do Polski, tam 500 zgonów dziennie i uchodźcy, dzieci umierają na granicy, ja uciekłam na 5 dni bo straciłam wszelki sens” – napisała 17 stycznia. „Wracam go odzyskać” – dodała artystka.

Krystyna Janda nie mogła patrzeć jak „dzieci umierają na granicy”



… więc poleciała do Hiszpanii 🌴🏝🌴 pic.twitter.com/j8AbwLMe7R — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) January 17, 2022

Janda poleciała do 🇪🇸 (gdzie na granicy przed imigrantami wybudowano mur), bo w 🇵🇱 rząd chce zbudować mur i nie wpuszcza imigrantów.



Janda poleciała do 🇪🇸 (gdzie dziennie jest 160 tys. zakażeń), bo w 🇵🇱 jest dziennie 16 tys. zakażeń.



To ma sens. https://t.co/f9vdDdDDCA — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) January 17, 2022

„Wiadomości” TVP o wyjeździe Jandy

Sprawą wyjazdu Jandy i jej refleksjami zainteresowały się „Wiadomości” TVP. Materiał zapowiedziano paskiem: „Poza granicami zdrowego rozsądku”. Autor, Kamil Trzaska, przypomniał, że Hiszpania słabo poradziła sobie z pandemią koronawirusa, a obecnie zmaga się z olbrzymią falą omikronu. Równocześnie kraj odgradza się od migrantów.

– Hiszpania jest ofiarą ogromnego zalewu imigrantów. Była krajem najmocniej doświadczonym przez COVID-19 – komentuje redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz.

– Sytuacja surrealistyczna i groteskowa. Sama kwestia wypoczynku nie jest niczym kontrowersyjnym, gdyby nie to, że Janda próbowała wykorzystać go do nieskutecznego ataku politycznego – ocenił publicysta „Do Rzeczy” Karol Gac.

– 100 kilometrów w linii prostej od Marbelli, po drugiej stronie Cieśniny Gibraltarskiej stoi wysoki na 6 metrów płot. Po drugiej stronie tysiące migrantów, próbujących dostać się do Europy – przypomina autor materiału.