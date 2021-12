Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował na antenie Polskiego Radia 24, że w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 11 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Oznacza to, że w porównaniu do danych z ubiegłego poniedziałku liczba zachorowań spadła o około 2 tysiące.

Wiceminister zdrowia dodał także, że w ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło 407 nowych pacjentów z COVID-19. Obecnie hospitalizowanych jest ponad 24 tysiące chorych.

Raport Ministerstwa Zdrowia z pełnymi danymi epidemicznymi ukaże się o godzinie 10:30.

Żr.: Polskie Radio 24