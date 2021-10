Vera Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej, zabrała głos ws. wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Użyła bardzo mocnych i stanowczych słów.

Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. nadrzędności prawa krajowego nad unijnym odbił się szerokim echem. Wywołał już nawet gigantyczne protesty w całym kraju, które zgromadziły m.in. wielu polityków opozycji. Ci sugerują bowiem, że wyrok TK może być pierwszym krokiem do Polexitu.

Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się rząd. Mateusz Morawiecki, premier, mówi wprost, że jest to nieprawda. Nazywa sugestie opozycji „fake newsem”. „Polexit to fake news. To szkodliwy mit, którym opozycja zastępuje swój brak pomysłu na odpowiednią pozycję Polski w Europie” – napisał na Facebooku szef rządu.

Swoje stanowisko w całej sprawie przedstawiła również wiceszefowa KE, Vera Jourova, która została poproszona o komentarz do wyroku TK przez agencję Reuters. Jourova użyła bardzo mocnych słów. Wskazała też bardzo istotne zagrożenie.

„Jeżeli nie utrzymamy w Unii Europejskiej zasady, że te same reguły obowiązują we wszystkich krajach, cała Europa zacznie się rozpadać” – powiedziała Vera Jourova w rozmowie z agencją Reuters i dała tym samym do zrozumienia, że wyrok polskiego TK może doprowadzić do kryzysu w całej UE.

Wypowiedź Jourovej opublikował na swoim profilu społecznościowym były premier polskiego rządu, Leszek Miller.