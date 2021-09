Współczesne statystyki internetowe są zdumiewające. Już na początku 2021 r. liczba użytkowników Internetu była o pół miliarda większa niż w tym samym okresie w roku 2020. A biorąc pod uwagę, ile czasu użytkownicy spędzili łącznie w Internecie w ciągu ostatniego roku, liczba ta naprawdę szokuje — 1,3 miliarda lat.

Według „We Are Social“ oraz „Hootsuite“ na całym świecie z Internetu korzysta około 4,66 miliarda osób. Spośród nich 4,2 miliarda to aktywni użytkownicy sieci społecznościowych, komunikatorów internetowych, serwisów randkowych i anonimowych czatów wideo. A według badań Microsoftu, podczas pandemii koronawirusa poziom kultury cyfrowej na świecie wzrósł o 3%. Nie jest to zaskakujące, ponieważ dla wielu Internet stał się praktycznie jedynym oknem na świat zewnętrzny i umożliwił poznanie nowych ludzi z niemal każdego zakątka planety. I naprawdę dużą rolę odegrały w tym anonimowe wideoczaty, o których będzie dalsza część tego artykułu.

Na co zwracać uwagę podczas korzystania z wideoczatu

Zasada działania klasycznego czatu wideo jest niezwykle prosta — strona łączy Cię z losowym użytkownikiem za pomocą łącza wideo. Pierwsze anonimowe czaty, takie jak Omegle i ChatRoulette, były dość prymitywne pod względem funkcjonalności, chociaż z czasem sytuacja ta uległa poprawie. Ponadto pojawiło się wiele alternatyw dla Omegle, które pod każdym względem wyprzedziły oryginalną czatruletkę.

Na co należy zwrócić uwagę, wybierając odpowiednik Omegle? Możemy wymienić kilka kluczowych punktów:

Liczba użytkowników. Wraz z liczbą użytkowników wzrasta szansa poznania interesującego rozmówcy i tym szybciej system połączy Cię z nowymi osobami. Prędkość połączenia. Niektóre czatruletki działają dość wolno, co bywa irytujące. Lepiej od razu odmówić korzystania z nich. Dostępność filtrów według płci, geografii i innych. Oczywiście czasami chcesz całkowicie zdać się na przypadek. Ale jeśli chcesz nie tylko porozmawiać wieczorem z nieznajomym, ale szukasz też nowych przyjaciół czy bratniej duszy, lepiej wybrać czatruletkę z możliwością wyszukiwania. Jakość moderacji i praca działu pomocy. Omegle zawsze miało problemy z moderacją. I szczerze mówiąc, nadal się one pojawiają. Wiele rozwiązań alternatywnych dla Omegle jest w tym zakresie o ligę do przodu. Koszt dostępu lub dodatkowe funkcje. Omegle i niektóre jego odpowiedniki są całkowicie bezpłatne. Ale należy pamiętać, że brak finansowania od użytkowników zmusza programistów do szukania innych źródeł dochodu. Na przykład publikują wiele reklam, a nawet sprzedają dane użytkownika. Dlatego bezpłatny czat wideo nie zawsze jest dobry. Czasami wręcz przeciwnie.

Na szczęście dla współczesnego internauty dostępne są dziesiątki, a nawet setki czatów wideo, które we wszystkim przewyższają Omegle. O nich napiszemy później.

Wideoczat Omegle i jego odpowiedniki

Wideoczat Omegle działa od 2009 roku, ale od czasu jego uruchomienia nie przeszedł wielu zmian. Witryna ma niewiele funkcji, ustawienia wyszukiwania są prymitywne, nie ma wersji mobilnej, ani planów na jej wprowadzenie. Nic dziwnego, że użytkownicy coraz częściej szukają alternatyw dla Omegle, które będą lepiej spełniać ich potrzeby. A opcji jest wiele.

OmeTV

Dzięki swojej wizualnej prostocie strona OmeTV jest naprawdę dobrą alternatywą dla Omegle i oferuje wiele przydatnych funkcji. Na przykład możesz od razu określić swoją płeć i kraj, aby system łatwiej znajdował dla Ciebie rozmówców. A jeśli zdecydujesz się rozmawiać z obcokrajowcami, możesz skorzystać z wbudowanej funkcji automatycznego tłumaczenia wiadomości — to bardzo wygodne.

OmegleTV

Jeśli jesteś mężczyzną i chcesz poznać ciekawe dziewczyny, to OmegleTV będzie dla Ciebie najlepszą opcją. Podczas rejestracji w serwisie każda dziewczyna potwierdza swoje dane osobowe, dzięki czemu na czacie wideo nie pojawiają się fałszywe konta, boty ani transmisje reklamowe. Co więcej, ten analog Omegle nie łączy mężczyzn z innymi mężczyznami — wyłącznie z dziewczynami.

Ponadto OmegleTV oferuje bezpłatną wersję próbną — zalecamy skorzystanie z niej.

Chatrandom

Chatrandom to bardziej funkcjonalny wideoczat. Dostępny jest w nim filtr płci, wyszukiwanie według zainteresowań, czaty tematyczne i osobny czat z dziewczynami. Jednak za dostęp do tego ostatniego trzeba będzie zapłacić. Ale naprawdę warto. Czatruletka ta ma wersje mobilne, więc jeszcze wygodniej jest poznawać nowe osoby i rozmawiać.

TinyChat

To nie jest prawdziwa czatruletka, ale raczej usługa przesyłania strumieniowego wideo. Na stronie możesz uruchomić własny strumień, przyciągając widzów, lub sam zostać widzem i połączyć się z transmisją innej osoby. Jest to dobry wybór, jeśli jesteś zmęczony klasycznymi wideoczatami i chcesz nieco urozmaicić swoją komunikację. Tinychat nie jest właściwym sposobem szybkiego zawarcia bliskich znajomości, ale ogólnie jest to ciekawa opcja.

Chatroulette

Chatroulette niewiele różni się od Omegle. Kiedyś moderacja na tej stronie była bardzo zła, przez co ten wideoczat stracił znaczną część odbiorców i od tego czasu nie do końca się zregenerował.

Podsumowując

Jak widać, opcji jest mnóstwo. Wśród nich znajdują się zarówno kopie Omegle, jak i naprawdę oryginalne strony oferujące wiele ciekawych możliwości komunikacji.

Od Ciebie zależy, który anonimowy wideoczat wybierzesz, aby znaleźć nowych znajomych i zacząć z nimi rozmowę. Możesz też przełączać się między kilkoma czatami, aby jeszcze bardziej poszerzyć krąg znajomych. Tak czy inaczej, życzymy samych ciekawych i przyjemnych spotkań w sieci. I nie zwlekaj, nie będą one czekać!!!