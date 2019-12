Wygląda na to, że „Wiedźmin” Netflixa okazał się prawdziwym hitem. Serial jest już najwyżej ocenianą produkcją oryginalną Netflixa w serwisie IMDB a piosenka „Grosza daj wiedźminowi” stała się niezwykle popularna w sieci.

20 grudnia na platformie Netflix swoją premierę miał pierwszy sezon serialu „Wiedźmin”. Produkcja była mocno oczekiwana nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Serial spotkał się z wieloma negatywnymi ocenami krytyków, którzy jednak otwarcie przyznawali niekiedy, że widzieli na przykład tylko pojedyncze odcinki i to nie koniecznie w całości.

Zupełnie innego zdania są widzowie. Mimo pewnych niedociągnięć, serial zbiera bardzo pozytywne recenzje nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wystarczy wspomnieć, że „Wiedźmin” jest już najwyżej ocenianą produkcją oryginalną Netflixa w serwisie IMDB, czyli największym anglojęzycznym portalu o filmach i serialach.

Co ciekawe, bardzo popularna stała się też jedna z serialowych piosenek. To ballada Jaskra, której polski tytuł to „Grosza daj wiedźminowi”. W serwisie YouTube piosenka została już udostępniona w wielu językach i stała się niezwykle popularna. Jeśli ktoś jeszcze jej nie słyszał, można jej posłuchać poniżej.

Źr.: YouTube/Thunder Trailer