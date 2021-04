Sylwia Spurek konsekwentnie promuje weganizm. Tym razem europosłanka Zielonych odniosła się do świąt Wielkanocnych, które, jej zdaniem, mogą obyć się również bez mięsa. „Świąteczny stół może być bez cierpienia” – napisała.

Sylwia Spurek znana jest jako promotorka weganizmu i słuszności rezygnacji ze spożywania mięsa i produktów odzwierzęcych. W ostatnim czasie głośno było o jej postulacie zakazu reklamy produktów mięsnych, a także mleka i jajek. Teraz postanowiła nawiązać do świąt Wielkanocnych.

Europosłanka zaapelowała o to, by potrawy podczas zbliżających się świąt Wielkanocnych również miały charakter wegański. „Dla wielu z Was rozpoczynają się ważne, świąteczne dni. Pamiętajcie tylko, że każde święta mogą być wegańskie, każda święconka, każdy świąteczny stół może być bez cierpienia, może być symbolem szacunku dla życia każdej myślącej, czującej istoty” – napisała.

W ten sposób Sylwia Spurek nawiązała między innymi do tradycyjnej święconki, z którą wierni Kościoła katolickiego idą poświęcić w Wielką Sobotę. Do koszyka tradycyjnie wkłada się między innymi jajka czy mięso.

Dla wielu z Was rozpoczynają się ważne, świąteczne dni. Pamiętajcie tylko, że każde święta mogą być wegańskie, każda święconka, każdy świąteczny stół może być bez cierpienia, może być symbolem szacunku dla życia każdej myślącej, czującej istoty. #GoVegan💚 #WeganskieSwieta✌️ pic.twitter.com/lw3ugPXOR7 — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) April 2, 2021

