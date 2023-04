PiS przedstawia Polaków jako naród bohaterów ratujących Żydów. To nieprawda – ogłosiła Dominika Wielowieyska. Dziennikarce „Gazety Wyborczej” odpowiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Temat postawy Polaków wobec Żydów powrócił jako swoista reperkusja wydarzenia podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania w getcie warszawskim. Wtedy bowiem wicepremier Piotr Gliński wręczył prezydentowi Niemiec Frankowi-Walterowi Steinmeierowi raport o polskich stratach w II wojnie światowej.

Zachowanie przedstawiciela polskiego rządu spotkało się z krytyką publicystów „Gazety Wyborczej”. Wątek ten nie umknął Piotrowi Zarembie, który dał temu wyraz w swoim tekście na portalu Interia.pl.

„Ludziom z polskich elit, narzekających na nieczułość i bierność Polaków z czasów powstania w Getcie (z których większość po prostu się bała) zadedykuję na koniec pytanie. Naprawdę jesteście pewni, że w warunkach zmasowanego terroru sami byście ryzykowali? Pomyślcie o tym przy obfitym śniadaniu albo przy popołudniowej kawie” – zauważył publicysta.

Wielowieyska o postawie Polaków w czasie II wojny światowej. Odpowiedział jej wiceszef MSZ

Z Zarembą nie zgodziła się Dominika Wielowieyska. W jej ocenie obecne władze przeszacowują postawę Polaków. „Chodzi o to, że PiS przedstawia Polaków jako naród bohaterów ratujących Żydów. To nieprawda. Niektórzy Polacy byli wrogo do nich nastawieni, szmalcownictwo było faktem, a Żydom pomagała garstka ludzi. Większość była bierna, i to zrozumiałe ze względu na terror. Nie kreujmy mitów” – stwierdziła.

Chodzi o to, że PiS przedstawia Polaków jako naród bohaterów ratujących Żydów. To nieprawda. Niektórzy Polacy byli wrogo do nich nastawieni, szmalcownictwo było faktem, a Żydom pomagała garstka ludzi. Większość była bierna, i to zrozumiałe ze wzgledu na terror. Nie kreujmy mitów. https://t.co/9oQIFhQk0G — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) April 23, 2023

Wpis dziennikarki ostro skomentował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. W jego ocenie mamy do czynienia z próbą fałszowania historii. – Większość Polaków w czasie II Wojny światowej nie była „bierna”. Większość była ofiarami niemieckich i sowieckich zbrodni. Miliony Polaków: mordowani, torturowani, więzieni, zmuszani do niewolniczej pracy. Kłamliwy dyskurs, który te fakty pomija, to fałszowanie historii. Wstyd – podsumował.

Panie Ministrze, rozumiem, że nie przeczytał Pan ze zrozumieniem. Bierna wobec Zagłady Żydów. A to, że Polacy byli ofiarami niemieckich nazistów nie ulega żadnej wątpliwości! — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) April 23, 2023