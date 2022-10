Otrzymanie przez Wojskowy Instytut Medyczny statusu Państwowego Instytutu Badawczego otwiera nowy etap w rozwoju placówki – wskazuje dyrektor WIM gen. prof. Grzegorz Gielerak.

W życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie otrzymania przez WIM statusu państwowego instytutu badawczego.

„Nowe regulacje prawne (…) gwarantują WIM znacząco większe, niż to miało miejsce do tej pory, możliwości w zakresie trybu, sposobu i warunków realizacji zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki bezpieczeństwa państwa” – akcentuje szef instytutu, nazywanego potocznie szpitalem przy Szaserów.

„Zaplanowane do wykonania w perspektywie najbliższej dekady zadania naukowo-badawcze i inwestycyjne oraz przeznaczone na ten cel środki finansowe w kwocie ponad 100 mln zł, pochodzące z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, pozwolą WIM podnieść skalę i jakość prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym przede wszystkim służących wsparciu potrzeb bezpieczeństwa państwa i sił zbrojnych” – podkreślił.

Uproszczeniu i usprawnieniu – jak zaznaczył – ulegną także procedury zlecania WIM-PIB zadań do wykonania przez podmioty zewnętrzne, zwłaszcza jednostki budżetowe, co na pewno zwiększy rynkowe zainteresowanie ofertą instytutu, pozwalając na lepsze niż do tej pory wykorzystanie zdolności i stojącego za nimi potencjału medycznego, badawczego, szkoleniowo-dydaktycznego i naukowego wytworzonego w okresie minionych lat w naszej placówce.

„Jestem przekonany, że nowy – państwowy status naszego instytutu, oznacza nie tylko symboliczną zmianę jego nazwy, ale przede wszystkim ustala nowy etap w rozwoju naszej placówki. Transformację, która w perspektywie najbliższych lat znacząco przyczyni się do osiągania kolejnych, jeszcze bardziej zaawansowanych, dojrzałych etapów rozwoju, idących wraz z tym zdolności w pozyskiwaniu środków finansowych oraz inwestycji w rozwój infrastruktury i najważniejszego zasobu instytutu – kapitału ludzkiego” – przekazał profesor Gielerak. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl