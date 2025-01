45-letni obcokrajowiec, który w piątek po godzinie 14:00 celowo wjechał osobowym peugeotem do Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście usłyszał zarzuty. Próbując kilkukrotnie, ostatecznie sforsował autem szklane drzwi prowadzące do pomieszczenia dla interesantów.

W piątek o godzinie 14:13 45-letni obywatel Gruzji celowo wjechał do Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście prowadzonym przez siebie autem marki Peugeot. Mężczyzna kilkukrotnie wjeżdżał w szklane drzwi prowadzące do pomieszczenia dla interesantów. Na szczęście w środku był tylko jeden petent, który, widząc co się dzieje, zdołał się schronić w głębi pomieszczenia.

Na zaistniałą sytuację natychmiast zareagowała służba dyżurna i inni policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. 45-latek został poddany badaniu trzeźwości, które wykazało 1,8 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie.

„Mężczyzna usłyszał w sobotę zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (1,8 promila) oraz zniszczenia mienia jako czynu o charakterze chuligańskim” – poinformowała kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Za zniszczenie mienia Gruzinowi grozi do 5 lat więzienia, ale chuligański charakter czynu może wpłynąć na podwyższenie kary.

„Mężczyzna w trakcie przesłuchania przyznał się do winy i wyraził skruchę. Tłumaczył, że jego działanie spowodowane było upojeniem alkoholowym” – przekazała Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. „Prokurator nie doszedł do przekonania, że oskarżony chciał wyrządzić komuś krzywdę” – dodała.

Źr. RMF FM; Policja